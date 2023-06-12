Артиллеристы показали уничтожение вражеских БМП и минометного расчета (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать технику оккупантов на разных участках фронта. В частности, артиллеристы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского ликвидировали БМП россиян.

Также бойцы уничтожили минометный расчет российских захватчиков. Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.

"Артиллеристы-самоходцы 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского минусуют вражескую БМП и минометный расчет. Слава морской пехоте Украины!" – говорится в сообщении.

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Видео дня

На видео можно увидеть, как украинские военные наносят меткие удары с артиллерии по вражеской технике. На следующих кадрах видны столбы густого дыма от попадания.

Точное время и место уничтожения БМП и минометного расчета оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Ранее Силы обороны Украины освободили от российских захватчиков населенный пункт Благодатное Донецкой области. Сделать это удалось титаническим бойцам 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во содействии с подразделениями Сил обороны.

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