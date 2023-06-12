Маляр назвала семь населенных пунктов, которые ВСУ освободили за неделю

Украинские военные проводят контрнаступательную операцию на нескольких участках фронта. По данным заместителя главы Минобороны Анны Маляр, бойцам за неделю удалось освободить из-под оккупации семь населенных пунктов.

Наступательные действия ведутся в Донецком и Таврическом операционных районах. Об этом Маляр сообщила в Telegram.

"За минувшую неделю в ходе ведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах. Продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км. Площадь территории взятой под контроль 90 кВ.км", – говорится в сообщении.

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Видео дня

Маляр подтвердила, что ВСУ освободили населённые пункты: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожево, Макаровка, Благодатное.

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Ранее Силы обороны Украины освободили от российских захватчиков населенный пункт Благодатное Донецкой области. Сделать это удалось титаническим бойцам 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во содействии с подразделениями Сил обороны.

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