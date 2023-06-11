'Росомахи' из 68 бригады заявили об увольнении Благодатного в Донецкой области

Силы обороны Украины освободили от российских захватчиков населенный пункт Благодатное Донецкой области. Сделать это удалось титаническим бойцам 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во содействии с подразделениями Сил обороны.

Сообщение об этом появилось в Facebook 68-й бригады.

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"Славные воины 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Украины уволили населенный пункт Благодатное. Захватчики противились последнему, но не выдержали натиска безудержных росомах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что при освобождении Благодатного был взят в плен российские военные. "Полученная от них информация поможет в дальнейшей деоккупации украинской земли", – добавили наши защитники.

Ранее 3-я штурмовая бригада сообщила, что на Бахмутском направлении было разбито подразделение 57-й бригады РФ и отряды российских боевиков из "Шторм z". Враг потерял около 30 боевиков, небоеспособными стали четыре десятка россиян. Также были уничтожены русские склады с боекомплектами, танки врага и его артиллерия.

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