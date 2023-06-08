'Отправились на концерт Кобзона': артиллеристы эффектно уничтожили миномет и укрепление оккупантов (видео)

Украинские артиллеристы продолжают уничтожать технику оккупантов на разных участках фронта. В частности, бойцы 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода ликвидировали технику и укрепление русских захватчиков.

Защитникам Украины удалось уничтожить 120-мм и 82-мм минометы врага. Об этом сообщили на странице ОМБр в Facebook.

Отмечается, что артиллеристы также уничтожили позиции пехоты оккупантов и их укрепления. Кроме этого бойцы нанесли удары по местам скопления противника.

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"Оккупанты были настолько поражены, что после выступления "Богов войны" 28-й ОМБр сразу отправились на концерт Кобзона. Приглашаем вместе насладиться этой величественной работой в видео", – говорится в сообщении.

Видео дня

На видео можно увидеть, как артиллеристы наносят меткие удары по противнику. Также видно, как оккупанты пытаются сбежать с поля боя.

Напомним, ВСУ ликвидировали группу оккупантов дроном-камикадзе.

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