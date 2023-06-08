'Відправилися на концерт Кобзона': артилеристи ефектно знищили міномет та укріплення окупантів (відео)

Українські артилеристи продовжують знищувати техніку окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу ліквідували техніку та укріплення російських загарбників.

Захисникам України вдалося знищити 120-мм та 82-мм міномети ворога. Про це повідомили на сторінці ОМБр у Facebook.

Зазначається, що артилеристи також знищили позиції піхоти окупантів та їхні укріплення. Окрім цього бійці завдали ударів за місцями скупчення противника.

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"Окупанти були настільки вражені, що після виступу "Богів війни" 28-ої ОМБр одразу відправилися на концерт Кобзона. Запрошуємо разом насолодитися цією величною роботою у відео", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

На відео можна побачити, як артилеристи завдають влучних ударів по противнику. Також видно, як окупанти намагаються втекти з поля бою.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували групу окупантів дроном-камікадзе.

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