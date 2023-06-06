'Вороже кулеметне гніздо знищено': ЗСУ ліквідували групу окупантів дроном-камікадзе (відео)

Українські військові знищити групу росіян за допомогою дрона-камікадзе. Захисники України завдали удару прямо у кулеметне гніздо.

Ліквідацією ворогів займалися бійці 109-ї бригади ТрО. Про це повідомили на каналі військових у Telegram.

"Покровський батальйон нашої бригади успішно застосовує нашу новітню зброю – FPV дрони-камікадзе. Вороже кулеметне гніздо знищено разом з групою орків", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що така успішна робота дронів – лише початок.

Відео дня

На відео можна побачити, як українські військові виявили місце розташування окупантів. На наступних кадрах показано влучання дрона-камікадзе у позицію загарбників.

Точний час та місце знищення групи росіян не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади дали відсіч окупантам, які спробували атакувати позицію ЗСУ.

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