'Враждебное пулеметное гнездо уничтожено': ВСУ ликвидировали группу оккупантов дроном-камикадзе (видео)

Украинские военные уничтожить группу россиян с помощью дрона-камикадзе. Защитники Украины нанесли удар прямо в пулеметное гнездо.

Ликвидацией врагов занимались бойцы 109-й бригады ТРО. Об этом сообщили на канале военных в Telegram.

"Покровский батальон нашей бригады успешно применяет наше новейшее оружие – FPV дроны-камикадзе. Вражеское пулеметное гнездо уничтожено вместе с группой орков", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что такая успешная работа дронов – только начало.

Видео дня

На видео можно увидеть, как украинские военные обнаружили местонахождение оккупантов. На следующих кадрах показано попадание дрона-камикадзе в позицию захватчиков.

Точное время и место уничтожения группы россиян не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады дали отпор оккупантам, попытавшимся атаковать позицию ВСУ.

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