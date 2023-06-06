Штурмовики эффектно уничтожили склад с БК россиян под Бахмутом (видео)

Украинские бойцы продолжают уничтожать позиции оккупантов и живую силу россиян на одном из самых горячих участков фронта – Бахмутском направлении. В частности, бойцы 3-й штурмовой бригады уничтожили склад с боекомплектом захватчиков.

Для этого штурмовики нанесли удар со 120-мм миномета. Об этом сообщает пресс-служба разведывательно-ударного подразделения 3-й ОШБр.

"Разведывательно-ударное подразделение Третьей штурмовой бригады. Находим склад БК подонков и делаем очередное фаершоу", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как украинские военные нанесли удар по местоположению склада с БК россиян. В результате попадания начался пожар, поднялся столб густого дыма.

Видео дня

Точное время и место уничтожения вражеского боекомплекта не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады дали отпор оккупантам, попытавшимся атаковать позицию ВСУ.

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