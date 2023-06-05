Артиллеристы на Сватовском направлении уничтожили танк и два МТ-ЛБ оккупантов (видео)

Украинские военные вместе с пограничниками продолжают сдерживать захватчиков на разных участках фронта. В частности, бойцы 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ нанесли урон технике оккупантов на Сватовском направлении в Луганской области.

Защитникам Украины удалось ликвидировать пять позиций российских оккупантов. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Telegram.

Отмечается, что артиллеристы также поразили один танк, два транспортера МТЛБ (один из которых – с минометом "Василек"), одну единицу ствольной артиллерии, три места скопления вражеской техники.

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Видео дня

"Результативно начали лето аэроразведчики ГНСУ совместно с артиллеристами 92 ОМБр ВСУ на Сватовском направлении: поражено 5 мест расположения захватчиков, 1 танк, 2 МТ-ЛБ (1 с минометом "василек"), 1 ствольная артиллерия, 3 места скопления вражеской техники. Итак, наша разведка летает умело, следит пристально", – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как аэроразведчики обнаруживают перемещение захватчиков. На следующих кадрах показаны точные удары артиллерии по месторасположению техники россиян.

Точное время и место уничтожения оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады дали отпор оккупантам, попытавшимся атаковать позицию ВСУ.

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