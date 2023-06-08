Силы специальных операций показали видео ночной работы в плавнях Херсонской области

Силы спецоперации показали кадры работы 73 морского центра специальных операций на островах между левым и правым берегами Днепра в Херсонской области. Там украинские военные в течение нескольких месяцев вели "тихую войну" за преимущество на Днепре.

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На видео показано, как украинские воины выдвигаются на очередную рискованную операцию – разведку района расположения противника. Место работы – между освобожденными от россиян Херсоном и оккупированной Голой Пристанью. Здесь ситуация меняется ежесекундно.

В условиях чрезвычайно тяжелой работы на неподконтрольных участках реки и суши с десятками мин под ногами и круглосуточно работающими над головой дронами, малые группы работали в поиске противника.

Видео дня

Напомним, ВСУ ликвидировали группу кафиров дроном-камикадзе.

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