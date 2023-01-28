Артилеристи ЗСУ знищили тилову базу ворога на Луганщині: авто з боєприпасами злетіло в повітря (відео)

Аеророзвідники з дрона вистежили ворога на Луганському напрямку. Бійці дочекалися, поки окупанти поповнять свій склад боєприпасів та підірвали його.

Момент вибуху потрапив на об'єктив безпілотника. Ці кадри оприлюднила Державна прикордонна служба, чиї бійці воюють у складі ЗСУ.

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Зазначається, що оператори дронів зафіксували на Луганщині ворожий склад. Вони дочекалися, поки ворог поповнить його запаси та повідомили про це артилеристів.

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Влучним ударом артилеристи ліквідували ворожий склад та підірвали й авто, яким окупанти підвозили свої запаси.

"Аеророзвідка ДПСУ виявила ворожий склад на Луганщині. Дочекавшись поки окупанти підвезуть туди ресурси, охоронці кордону передали координати артилеристам ЗСУ. Точним ударом тилову базу знищено. Від детонації боєприпасів в повітря злетіла й автівка, яка транспортувала вантаж. Втрати противника встановлюються", – прокоментували відео у прикордонній службі.

Раніше ми писали, що окупанти 27 січня завдали по Вугледару ударів важкими вогнеметними системами ТОС-1А "Солнцепьок".

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