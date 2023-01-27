'Випалюють місто': з'явилося шокуюче відео, як росіяни з вогнеметів 'Солнцепьок' обстріляли Вугледар

Окупанти знищують Вугледар, що розташоване у Волноваському районі на Донеччині. Вже кілька діб поспіль російські бойовики штурмують місто, яке знаходиться на підступах до Курахового, важкими вогнеметними системами ТОС-1А "Солнцепьок".

Кадри ворожих обстрілів з'явилися у мережі. На відео видно майже вщент розбомблені багатоповерхівки міста, з яких валить дим. Раз по раз видніються спалахи від вибухів, все місто окутане димом.

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Відео дня

Про обстріли міста "Солнцепьоками" 26 січня повідомляв волонтерський фонд "Повернись живим". "Український Вугледар зараз. Окупанти буквально випалюють місто та все живе у ньому. Але ЗСУ, попри важкі бої, продовжують тримати оборону", – йшлося у коментарі під відео, наданим бійцями 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

Довідково: ТОС-1А "Солнцепьок" – це важка вогнеметна система, яка розроблялася ще за часів СРСР з 1971 по 1979 рік у російському Омську.

Комплекс включає бойову машину – пускову установку з пакетом з 30 напрямних труб на шасі танка Т-72 і транспортно-заряджувальну машину на колісному шасі. У 1980 році ТОС-1 успішно пройшла держвипробування, була рекомендована для озброєння. Перші зразки важких вогнеметних систем стріляли від 400 до 4500 метрів на дистанцію.

У 2001 році систему значно оновили та покращили. Нову версію цього озброєння назвали ТОС-1А "Солнцепьок". Транспортно-зарядна машина була переведена з колісної бази на танкову. Дальність стрілянини була збільшена до шести кілометрів.

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Один повний залп "Солнцепьока" накриває газовою хмарою 40 000 квадратних метрів. Хмара вибухає практично одномоментно, перетворюючи величезну площу на суцільне полум'я.

Принцип дії термобаричного боєприпасу, яким стріляє "Солнцепьок", досить простий. У бойовій частині ракети знаходяться дві окремі речовини – горюча суміш і запал. При попаданні в ціль відбувається розпорошення горючої суміші у вигляді аерозольної хмари. Суміш проникає буквально у всі щілини. Після підриву виникає величезна вогняна хмара та потужний вибух, що створює надлишковий тиск на великій площі.

Іноді термобаричні боєприпаси називають вакуумними. Через те, що після підриву в навколишньому середовищі відразу вигоряє весь кисень.

Раніше львівські десантники показали успішну ліквідацію техніки супротивника разом з особовим складом зі "Стугни".

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