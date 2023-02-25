Астрологи пояснили, як чоловіки різних знаків зодіаку показують свою любов: Овен – Діва

Сказати "я люблю тебе" – це великий крок у стосунках. Деяким людям це не важко вимовити, тоді як інші здригаються від думки про ці три маленькі слова.

Однак багато разів ми говоримо "я люблю тебе" своїми діями, а не словами. Астрологи пояснили, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, показують свою любов.

Овен

Овни прямолінійні майже у всьому, що вони роблять, і любов не є винятком. Вони підходять до кожної ситуації з логікою, тому, якщо вони прямо кажуть вам, що люблять вас, це йде з дуже глибокої сторони. Якщо вони прямо не кажуть "Я люблю тебе", вони жартують з вас.

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Телець

Якщо є щось, що Телець любить більше, ніж їжа, то це пристрасна любов. Телець любить любов і відомий тим, що швидко закохується. Якщо ви коли-небудь сумніваєтеся, любить він вас чи ні, зверніть увагу на його дії. Телець насолоджується традиційною стороною кохання, що означає бути тим, хто платить за все, або просто тримати двері для вас відкритими.

Близнюки

Близнюки виявляють любов своїми словами, не кажучи насправді "я люблю тебе". Вони можуть досить швидко переходити від коханця до коханця, тому послухайте, як змінюється їхня розмова, коли ви двоє розмовляєте. Замість дрібних питань Близнюки почнуть ставати більш особистими та задавати більш інтимні питання. Якщо Близнюки справді закохані вами, вони дозволять вам поговорити, не перебиваючи вас.

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Рак

Коли Рак шукає кохання, він насправді шукає рівного. Рака надзвичайно приваблює хтось, хто може тримати себе в руках і має власні амбіції поза стосунками. Коли Рак закоханий, він починає більше захищати свою другу половинку. Це означає подбати про те, щоб у вас був гарний день, приготувати для вас вечерю або переконатися, що вам комфортно, поки ви двоє дивитеся фільм.

Лев

Леви люблять мати велику свободу майже у всьому, що вони роблять, але коли вони закохуються, вони перестають так багато думати про себе і починають приділяти більше часу вам. Він закоханий у вас, коли задоволений просто обіймами вдома замість того, щоб йти кудись. Вони дуже цінують любов, а це означає, що завжди знаходять час, щоб ви могли провести час разом.

Діва

Вони ненавидять почуватися вразливими, і дозволити комусь любити їх беззастережно може їх трохи злякати. Терпіння – це якість, яка допоможе вам досягти успіху в спілкуванні з Дівою, тому приготуйтеся до деякої сором’язливості на початку ваших стосунків. Коли чоловік-Діва закохується, він докладатиме більше зусиль, щоб поставити ваші потреби вище своїх.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, що буде з кар'єрою у 2023 році у першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та другої, від Терезів до Риб.

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