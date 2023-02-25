Астрологи объяснили, как мужчины разных знаков зодиака показывают свою любовь: Овен – Дева

Сказать "я люблю тебя" – это большой шаг в отношениях. Некоторым людям это не трудно произнести, в то время как другие вздрагивают от мысли об этих трех маленьких словах.

Однако много раз мы говорим "я люблю тебя" своими действиями, а не словами. Астрологи объяснили, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна к Деве, показывают свою любовь.

Овен

Овны прямолинейны почти во всем, что они делают, и любовь не исключение. Они подходят к каждой ситуации с логикой, поэтому если они прямо говорят вам, что любят вас, это идет с очень глубокой стороны. Если они прямо не говорят "Я люблю тебя", они шутят над вами.

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Телец

Если есть что-то, что Телец любит больше еды, то это страстная любовь. Телец любит любовь и известен тем, что быстро влюбляется. Если вы когда-нибудь сомневаетесь, любит ли он вас или нет, обратите внимание на его действия. Телец наслаждается традиционной стороной любви, что значит быть тем, кто платит за все, или просто держать дверь для вас открытой.

Близнецы

Близнецы проявляют любовь своими словами, не говоря на самом деле "я люблю тебя". Они могут быстро переходить от любовника к любовнику, поэтому послушайте, как меняется их разговор, когда вы двое разговариваете. Вместо мелких вопросов Близнецы станут становиться более личными и задавать более интимные вопросы. Если Близнецы действительно влюблены вами, они позволят вам поговорить, не перебивая вас.

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Рак

Когда Рак ищет любовь, он действительно ищет равного. Рака очень привлекает кто-то, кто может держать себя в руках и имеет собственные амбиции вне отношений. Когда Рак влюблен, он начинает больше защищать свою вторую половинку. Это значит позаботиться о том, чтобы у вас был хороший день, приготовить для вас ужин или убедиться, что вам комфортно, пока вы двое смотрите фильм.

Лев

Львы любят иметь большую свободу почти во всем, что они делают, но когда они влюбляются, они перестают так много думать о себе и начинают уделять больше времени вам. Он влюблен в вас, когда доволен просто объятиями дома вместо того, чтобы идти куда-нибудь. Они очень ценят любовь, а значит, всегда находят время, чтобы вы могли провести время вместе.

Дева

Они ненавидят чувствовать себя уязвимыми, и позволить кому-то любить их безоговорочно может их немного испугать. Терпение – это качество, которое поможет вам добиться успеха в общении с Девой, поэтому приготовьтесь к некоторой застенчивости в начале ваших отношений. Когда мужчина-Дева влюбляется, он будет прилагать больше усилий, чтобы поставить ваши потребности выше своих.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что будет с карьерой в 2023 году у первой половины зодиака от Овнов до Дев, и второй, от Весов до Рыб.

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