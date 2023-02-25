Астрологи пояснили, як чоловіки різних знаків зодіаку показують своє кохання: Терези – Риби

Нам не завжди потрібно говорити про свої почуття, і іноді це робить їх ще більш особливими. Кожен знак зодіаку говорить "я тебе кохаю" по-своєму, що збиває з пантелику, якщо ви не знаєте, на що дивитися чи прислухатися.

Чи говорить він те, що має на увазі, навіть якщо ці три слова він вимовляє не зовсім точно? Астрологи розказали, як чоловіки другої половини знаків зодіаку, від Терезів до Риб, показують свою любов.

Терези

Терези люблять дружити з усіма, тому може бути важко зрозуміти, чи любить він вас, чи ви просто ще один із його друзів. Одним з найбільших подарунків для нього є те, що він зближується з вами. Коли Терези закохані у вас, він докладатиме більше зусиль, щоб бути з вами чесним, замість того, щоб ставитися до вас, як до всіх інших.

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Скорпіон

Чоловіки-Скорпіони дуже пристрасні та спокусливі. Вони люблять кохання, якщо воно супроводжується сексом і драмами. Вони можуть бути дуже інтенсивними з людьми, що може досить швидко відлякати їхню половинку. Замість того, щоб сказати "я тебе кохаю", він поводитиметься з тобою як із богинею.

Стрілець

Вони, як правило, втрачають гальмування, коли справа доходить до закоханості, через що може здаватися, що для них це ніколи не серйозно. Їх найбільше приваблюють ті, хто дозволяє їм зберегти свою свободу замість того, щоб зв’язувати їх стосунками. Коли Стрілець любить вас, він завжди хоче розсмішити вас, якими б дурними не звучали їхні жарти.

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Козеріг

Коли Козеріг шукає кохання, він справді хоче мати найкращого друга. Їх не хвилює пошук пристрасного коханця чи вільного духу; вони б краще мати когось, хто хоче те саме, що й вони. Козеріг любить сім'ю і завжди будує плани на майбутнє. Коли Козеріг закоханий у вас, він намагатиметься вразити вас своєю кмітливістю.

Водолій

Спочатку може бути важко зрозуміти, чи любить вас Водолій, тому що вони можуть здаватися такими відстороненими та неприступними. Коли вони закохані, вся їхня увага прикута до другої половинки. Все, що вони хочуть, це знайти потрібну людину. Коли вони люблять вас, вони демонструватимуть це, сміючись над усіма вашими жахливими жартами та ділячись з вами всіма своїми улюбленими книгами та місцями.

Риби

Вони схильні ставитися до свого серця як до скла. Найгірше, що з ними може трапитися – це розбите серце, тому може здатися, що вони дуже стримано ставляться до вас. Коли Риби закохані у вас, вони покажуть це через те, як ніжно вони піклуються про вас. Це означає надсилання милих текстових повідомлень протягом дня, дарування маленьких поцілунків тощо.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, що буде з кар'єрою у 2023 році у першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та другої, від Терезів до Риб.

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