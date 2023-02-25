Астрологи объяснили, как мужчины разных знаков зодиака показывают свою любовь: Весы – Рыбы

Нам не всегда нужно говорить о своих чувствах, и иногда это делает их еще более особенными. Каждый знак зодиака говорит "я тебя люблю" по-своему, что сбивает с толку, если вы не знаете, на что смотреть или прислушиваться.

Говорит ли он то, что подразумевает, даже если эти три слова он произносит не совсем точно? Астрологи рассказали, как мужчины второй половины знаков зодиака, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

Весы

Весы любят дружить со всеми, поэтому может быть трудно понять, любит ли он вас или вы просто еще один из его друзей. Одним из самых больших подарков для него является то, что он сближается с вами. Когда Весы влюблены в вас, он будет прилагать больше усилий, чтобы быть с вами честным, вместо того, чтобы относиться к вам, как ко всем остальным.

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Скорпион

Мужчины-Скорпионы очень страстны и соблазнительны. Они любят любовь, если она сопровождается сексом и драмами. Они могут быть очень интенсивными с людьми, что может быстро отпугнуть их половинку. Вместо того чтобы сказать "я тебя люблю", он будет обращаться с тобой как с богиней.

Стрелец

Они, как правило, теряют торможение, когда дело доходит до влюбленности, из-за чего может показаться, что для них это никогда не серьезно. Их больше всего привлекают те, кто позволяет им сохранить свою свободу вместо того, чтобы связывать их отношениями. Когда Стрелец любит вас, он всегда хочет рассмешить вас, как бы глупы ни звучали их шутки.

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Козерог

Когда Козерог ищет любовь, он действительно хочет иметь лучшего друга. Их не волнует поиск страстного любовника или свободного духа; они лучше иметь кого-то, кто хочет то же, что и они. Козерог любит семью и всегда строит планы на будущее. Когда Козерог влюблен в вас, он постарается поразить вас своей сообразительностью.

Водолей

Сначала может быть трудно понять, любит ли вас Водолей, потому что они могут казаться отстраненными и неприступными. Когда они влюблены, все их внимание приковано ко второй половинке. Все что они хотят, это найти нужного человека. Когда они любят вас, они будут демонстрировать это, смеясь над всеми вашими ужасными шутками и делясь с вами всеми своими любимыми книгами и местами.

Рыбы

Они склонны относиться к своему сердцу как к стеклу. Хуже всего, что с ними может случиться – это разбитое сердце, поэтому может показаться, что они очень сдержанно относятся к вам. Когда Рыбы влюблены в вас, они покажут это потому, как нежно они заботятся о вас. Это означает отправку милых текстовых сообщений в течение дня, дарение маленьких поцелуев и т.д.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что будет с карьерой в 2023 году у первой половины зодиака от Овнов до Дев, и второй, от Весов до Рыб.

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