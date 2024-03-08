Астрономи виявили найстарішу мертву галактику в історії

Астрономи виявили галактику, яка "померла", коли Всесвіт був лише на ранній стадії свого існування, приблизно 700 мільйонів років. Вона є найстарішою мертвою галактикою з тих, що коли-небудь спостерігалися.

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Дослідження, опубліковане в журналі Nature, показує, що вона раптово зупинила зореутворення. Це сталося надзвичайно швидко для об’єкта такого раннього періоду космічної історії.

Причини, які могли спричинити раптову зупинку, залишаються таємницею. Чи було це короткочасним явищем або ж галактика назавжди втратила здатність до формування зірок, невідомо.

Вчені розглядають різні можливі причини, включаючи внутрішні процеси в галактиці та зовнішні впливи, такі як активність надмасивних чорних дір або вичерпання газу, необхідного для зореутворення.

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Це відкриття може допомогти науковцям зрозуміти причини припинення формування зірок у галактиках, а також дозволяє простежити еволюцію Всесвіту протягом мільярдів років.

Попри те, що галактика, за якою спостерігали, може виглядати неживою, існують передумови для її потенційного відродження та відновлення зореутворення через мільярди років.

Для глибшого розуміння цих космічних феноменів, астрономи планують продовжити пошуки аналогічних галактик у ранньому Всесвіті, щоб вивчити процеси, які в них відбуваються.

Нагадаємо, вчені відповіли, які астероїди можуть знищити Землю та коли це може відбутись.

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