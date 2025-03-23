У ніч на 23 березня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Київ. Унаслідок ворожих ударів пошкоджень зазнав і офіс редакції OBOZ.UA.

Вибухова хвиля вибила вікна та двері в будівлі редакції, а студія отримала значні руйнування. OBOZ.UA опублікував фото, що демонструють наслідки обстрілу.

Під час атаки під удар потрапив Голосіївський район, де розташований офіс видання. Значних пошкоджень зазнала сусідня будівля – там спалахнула пожежа, яка забрала життя однієї людини.

Атака на Київ: серед постраждалих будівель опинився офіс OBOZ.UA (фото). Джерело: OBOZ.UA

Атака на Київ: серед постраждалих будівель опинився офіс OBOZ.UA (фото). Джерело: OBOZ.UA

Під удар потрапив і офіс видання. У тій частині будівлі, де розташована редакція OBOZ.UA, вибухова хвиля вибила вікна та двері.

Найбільші пошкодження отримала студія OBOZ.UA, звідки до початку повномасштабного вторгнення Росії велося мовлення Oboz TV.

Атака на Київ: серед постраждалих будівель опинився офіс OBOZ.UA (фото). Джерело: OBOZ.UA

Атака на Київ: серед постраждалих будівель опинився офіс OBOZ.UA (фото). Джерело: OBOZ.UA

Раніше ми розповідали, що внаслідок масованої атаки РФ на Київ в ніч на 23 березня загинули троє людей, серед яких батько та його п’ятирічна дитина.

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