Масована атака Шахедів на Київ: є загиблі, серед них дитина (фото)

Внаслідок масованої атаки РФ на Київ в ніч на 23 березня загинули троє людей, серед яких батько та його п’ятирічна дитина. Ворожі дрони спричинили численні влучання та пожежі у житлових будинках.

Атака на столицю розпочався о 21:00 і тривала до 2:00 ночі. "За наявною інформацією, три людини загинули, у тому числі 5-річна дитина. Ще 10 постраждали. Серед загиблих – батько та його маленька дочка. А наймолодшому постраждалому внаслідок російської атаки – лише 11 місяців", – заявили в КМВА.

Мешканці Києва повідомляли про серію вибухів і проліт ворожих дронів у всіх районах міста. У соцмережах поширюються відеозаписи ударів безпілотників по житлових будинках та масштабних пожеж.

Повітряні сили інформували про велику кількість дронів, що рухалися в бік столиці, а за даними моніторингових каналів, їхня кількість могла сягати від 20 до 60 одиниць.

Пожежа в столиці. Джерело: ДСНС

За інформацією ДСНС, у Дніпровському районі на верхніх поверхах дев’ятиповерхового будинку сталася пожежа, яка охопила 100 квадратних метрів. Внаслідок цього загинула жінка. Рятувальники евакуювали 27 мешканців.

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В іншому будинку у цьому ж районі, на шостому поверсі шістнадцятиповерхівки, зафіксовані пошкодження – вибухова хвиля вибила вікно, а також пошкодила підлогу та стелю в одній із квартир.

У Подільському районі рятувальники загасили пожежу, яка охопила 20 квадратних метрів на 20-му поверсі 25-поверхового житлового будинку.

У Голосіївському районі вогонь охопив чотириповерхову офісно-складську будівлю, знищивши 2000 квадратних метрів. Також згорів житловий вагончик та вантажні автомобілі на площі 60 квадратних метрів. На цій території виявили ще одну загиблу людину.

За даними міської влади, разом із батьком загинула п’ятирічна дитина.

Постраждалий у Києві. Джерело: ДСНС

У Деснянському районі пожежники загасили займання, що виникло на відкритій території в лісосмузі.

У Шевченківському районі зазнали пошкоджень шість легкових автомобілів.

За інформацією керівника міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, у Дніпровському районі сталося займання в одному із закладів громадського харчування.

Пожежа під Києвом. Джерело: ДСНС

Крім того, рятувальники повідомили, що ліквідували пожежу на території підприємства в Броварському районі, спричинену падінням уламків.

Пожежа на Київщині. Джерело: ДСНС

У селі Крюківщина, що в Бучанському районі, уламки призвели до поранення двох осіб і пошкодження трьох приватних житлових будинків.

Нагадаємо, вранці 21 березня армія РФ атакувала Одесу та Запоріжжя дронами.

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