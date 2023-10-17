"Атакмси" себе показали: Зеленський підтвердив використання американських ракет ЗСУ
Українські військові вже використовують американські далекобійні ракети ATACMS проти російських окупантів. Зокрема, ними завдали удару по аеродромах Бердянська та Луганська.
Надання Україні ракет підтвердив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Глава держави подякував усім союзникам України за допомогу і зазначив, що сьогодні особлива подяка США.
"Дякую всім, хто воює й працює заради України! Дякую всім, хто допомагає! І сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно – ATACMS себе показали", – заявив він.
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Своєю чергою у мережі опублікували кадри влучання ракет по аеродромах загарбників у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську.
Додамо, за інформацією ССО, внаслідок атаки були знищені дев'ять гелікоптерів росіян, система протиповітряної оборони, склад боєприпасів і не тільки. Згодом видання The Wall Street Journal повідомило, що для атаки українські військові використовували ракети ATACMS.
Раніше стало відомо про потужний удар по російській секретній базі в Криму. Поблизу Джанкоя ракета влучила по секретній базі спецназу російського ГРУ. Унаслідок удару загинуло 26 окупантів, поранення отримали до 20 російських бойовиків.
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