Унаслідок ракетного удару по секретній базі спецназу ГРУ у Криму загинули 26 'елітних' бійців – ЗМІ

7 жовтня в окупованому Криму поблизу Джанкоя ракета влучила по секретній базі спецназу російського ГРУ. Унаслідок удару загинуло 26 окупантів, поранення отримали до 20 російських бойовиків.

Як повідомляють російські пабліки, "удар був дуже серйозним та точним". Зазначається, що усі загиблі – елітні спецназівці Головного управління Генштабу РФ.

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"Неподалік Джанкоя знаходився їхній секретний табір, тут бійці жили та тренувалися, звідси ж виїжджали на завдання – переважно, в Херсонську та Запорізьку області", – пише канал "Кремлівська табакерка" (КТ).

За даними КТ, ця база спецназу була замаскована під звичайну господарську споруду: "Про те, що там розташовувалися ГРУшники, українці не мали знати. Військові підозрюють, що до їхніх лав міг затесатися зрадник. Але найімовірніша версія – ворогові хлопців здав хтось із місцевих".

Один зі спецназівців, якому вдалося вижити прокоментував, що, можливо, "не до кінця дотрималися секретності". Таку кількість загиблих він пояснив тим, що військові не дотрималися техніки безпеки й зібралися великою групою разом повечеряти.

Канал пише, що нині ГРУ розшукує зрадників, яких підозрюють у здачі розташування бази. За інформацією джерела у спецслужбі, це чоловік та жінка з Джанкоя.

Зазначається, що підозрюють жінку, яка працює вчителькою в одній зі шкіл міста та її чоловіка – співробітника місцевої адміністрації.

"Не виключено, що це не перша секретна інформація, яку він злив ворогові, користуючись своїм службовим становищем. Підозрювані поки що не оголошені в офіційний розшук, але за місцем проживання їх знайти не вдалося. ГРУ шукає можливих злочинців та збирається покарати їх "своїми методами". Покарання тих, хто навів на бійців ракету, у спецслужбі вважають справою честі", – пише видання.

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