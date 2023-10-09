В результате ракетного удара по секретной базе спецназа ГРУ в Крыму погибли 26 'элитных' бойцов - СМИ

7 октября в оккупированном Крыму вблизи Джанкоя ракета попала по секретной базе спецназа российского ГРУ. В результате удара погибли 26 оккупантов, ранения получили до 20 российских боевиков.

Как сообщают российские паблики, "удар был очень серьезным и точным". Все погибшие – элитные спецназовцы Главного управления Генштаба РФ.

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"Недалеко от Джанкоя находился их секретный лагерь, здесь бойцы жили и тренировались, отсюда же выезжали на задачи - преимущественно, в Херсонскую и Запорожскую области", — пишет канал "Кремлевская табакерка" (КТ).

По данным КТ, эта база спецназа была замаскирована под обычное хозяйственное сооружение: "О том, что там располагались ГРУшники, украинцы не знали. Военные подозревают, что в их ряды мог затесаться предатель. Но самая вероятная версия – врагу ребят сдал кто-то из местных".

Один из спецназовцев, которому удалось выжить, прокомментировал, что, возможно, "не до конца сдержали секретность". Такое количество погибших он объяснил тем, что военные не соблюдали технику безопасности и собрались большой группой вместе поужинать.

Канал пишет, что сейчас ГРУ разыскивает предателей, подозреваемых в сдаче расположения базы. По информации источника в спецслужбе, это мужчина и женщина из Джанкоя.

Отмечается, что подозревают женщину, работающую учительницей в одной из школ города и ее мужа – сотрудника местной администрации.

"Не исключено, что это не первая секретная информация, которую он слив врагу, пользуясь своим служебным положением. Подозреваемые пока не объявлены в официальный розыск, но по месту жительства их найти не удалось. ГРУ ищет возможных преступников и собирается наказать их своими методами" "Наказание тех, кто навел на бойцов ракету, в спецслужбе считают делом чести", - пишет издание.

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