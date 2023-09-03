Разведка показала российского пилота, который ''пригнал'' в Украину вертолет Ми-8 (видео)

Главное управление разведки показало кадры спецоперации, во время которой российский пилот с двумя членами экипажа прилетел на вертолете Ми-8 на территорию Украины, чтобы сдаться в плен.

В ГУР показали часть кадров по этой операции. Более подробно об этом случае пообещали показать в фильме "Сбитые летчики России" из цикла "Военная разведка Украины", который выйдет в эфир 3 сентября в 22:15.

"Тот же российский пилот, который перегнал в Украину вертолет Ми-8АТМШ", — так подписана нарезка видео, которое опубликовало ГУР.

Видео дня

На кадрах можно увидеть российского пилота, который говорит: "Никто не хочет этой войны, вот увидите, когда Украина победит – это только вопрос времени".

Относительно фильма, который выйдет на телеэкраны 3 сентября, в разведке отметили, что в нем описываются "выдающиеся эпизоды противостояния Сил безопасности и обороны Украины воздушному нашествию россиян во время полномасштабного вторжения".

В ГУР пообещали, что украинцы смогут увидеть кадры уничтожения самолетов, вертолетов, ракет и дронов России. Также – "уникальные свидетельства украинских разведчиков, пилотов и зенитчиков" и "показательные истории пленных российских летчиков".

"Также в фильме впервые раскрыты детали едва ли не самой успешной за всю историю нашего государства спецоперации ГУР МО Украины под кодовым названием "Синица". Благодаря тщательно спланированной и четкой работе наших военных разведчиков российский пилот перегнал на украинскую территорию вертолет МИ-8АМТШ вкс к боевым самолетам", – добавили в разведке.

Отмечается, что в ГУР смогли найти правильный подход к пилоту, вывезти незаметно всю его семью и создать такие условия, чтобы он смог перегнать это воздушное судно с экипажем, который не знал, что происходит.

"Когда они поняли, где сели, то попытались скрыться. К сожалению, они были уничтожены. Хотелось бы взять живыми, но есть что имеем", ― прокомментировал эту спецоперацию начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов. Автор цикла "Военная разведка Украины" Артем Шевченко добавил, что спецоперация "Синица" была очень похожа на операцию "Бриллиант", которую провел в 1966 году израильский Моссад, убедив иракского пилота похитить на то время самый современный советский МИГ-21.

Напомним, 23 августа стало известно, что Украине удалось захватить вертолет Ми-8АМТШ и оборудование, которое он перевозил. Этот вертолет "пригнал" в Украину российский пилот, согласившийся на сотрудничество с ГУР.

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