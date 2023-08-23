российский вертолет Ми-8 потерял ориентир и приземлился в Полтаве: экипаж не выжил - источник

В Полтаве на аэродроме приземлился российский вертолет Ми-8, экипаж которого потерял ориентир в пространстве. Из экипажа никто не выжил.

Такую информацию распространил российский авиаблогер-пропагандист Илья Туманов в своем телеграмм-канале Fighterbomber. Он является капитаном русских воздушных сил.

Он утверждает, что пропавший с радаров несколько недель назад вертолет Ми-8 ВКС рф сел на аэродроме Полтавы. По его словам, причины этого инцидента неизвестны, возможно, была "утрачена связь с землей". Экипаж, когда понял, куда посадил Ми-8, пытался взлететь, но его "расстреляли".