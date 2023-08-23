російський гелікоптер Мі-8 втратив орієнтир та приземлився в Полтаві: екіпаж не вижив - джерело

У Полтаві на аеродромі приземлився російський гелікоптер Мі-8, екіпаж якого втратив орієнтир у просторі. З екіпажу ніхто не вижив.

Таку інформацію розповсюдив російський авіаблогер-пропагандист Ілья Туманов у своєму Телеграм-каналі Fighterbomber. Він є капітаном російських повітряних сил.

Він стверджує, що вертоліт Мі-8 ВКС рф, який зник з радарів кілька тижнів тому, сів на аеродромі Полтави. За його словами, причини цього інциденту невідомі, можливо, було "втрачено зв'язок із землею". Екіпаж, коли зрозумів, куди посадив Мі-8, намагався злетіти, але його "розстріляли".