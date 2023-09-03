Розвідка показала російського пілота, який ''пригнав'' в Україну гелікоптер Мі-8 (відео)

Головне управління розвідки показало кадри спецоперації, під час якої російський пілот з двома членами екіпажу прилетів на гелікоптері Мі-8 на територію України, аби здатися в полон.

В ГУР показали частину кадрів з цієї операції. Більш детально про цей випадок пообіцяли показати у фільмі "Збиті льотчики Росії" з циклу "Воєнна розвідка України", який вийде в ефір 3 вересня о 22:15.

"Той самий російський пілот, який перегнав до України гелікоптер Мі-8АТМШ", – так підписана нарізка відео, яке опублікувало ГУР.

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На кадрах можна побачити російського пілота, який каже: "Ніхто не хоче цієї війни, ось побачите, коли Україна переможе – це лише питання часу".

Щодо фільму, який вийде на телеекрани 3 вересня, у розвідці зазначили, що у ньому описуються "найвизначніші епізоди протистояння Сил безпеки та оборони України повітряній навалі росіян під час повномасштабного вторгнення".

В ГУР пообіцяли, що українці зможуть побачити кадри знищення літаків, вертольотів, ракет та дронів росії. Також – "унікальні свідчення українських розвідників, пілотів та зенітників" й "показові історії полонених російських льотчиків".

"Також у фільмі вперше розкрито деталі чи не найуспішнішої за всю історію нашої держави спецоперації ГУР МО України під кодовою назвою "Синиця". Завдяки ретельно спланованованій та чіткій роботі наших воєнних розвідників російський пілот перегнав на українську територію вертоліт МІ-8АМТШ вкс рф, завантажений компонентами до бойових літаків", – додали у розвідці.

Зазначається, що у ГУР змогли знайти правильний підхід до пілота, вивезти непомітно всю його родину та створити такі умови, щоб він зміг перегнати це повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається.

"Коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували втекти. На жаль, вони були знищені. Хотілося б узяти живими, але маємо що маємо", ― прокоментував цю спецоперацію начальник ГУР МО України Кирило Буданов. Автор циклу "Воєнна розвідка України" Артем Шевченко додав, що спецоперація "Синиця" була дуже подібною до операції "Діамант", яку провів у 1966 році ізраїльський Моссад, переконавши іракського пілота викрасти на той час найсучасніший радянський МІГ-21.

Нагадаємо, 23 серпня стало відомо, що Україні вдалося захопити гелікоптер Мі-8АМТШ та обладнання, яке він перевозив. Цей гелікоптер "пригнав" в Україну російський пілот, кий погодився на співпрацю з ГУР.

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