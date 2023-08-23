ГУР выманило российского пилота вместе с вертолетом Ми-8: детали спецоперации (фото)

23 августа стало известно, что в Украине приземлился российский вертолет Ми-8. Выяснились новые детали этого события.

Как сообщает издание "Украинская правда", Главное управление разведки Минобороны Украины удачно провело спецоперацию, которая длилась более полугода. В ходе нее ГУР выманило на территорию Украины пилота российского вертолета Ми-8 АМТШ вместе с экипажем.

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"Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30 СМ. Вместе с пилотом на борту находились два члена экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. Ми-8 приземлился в Харьковской области", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что двоих членов экипажа пришлось ликвидировать. А сам пилот, пошедший на сотрудничество с ГУР, находится в Украине вместе с семьей – его семью заранее вывезли с территории России

Издание пишет, что Ми-8 вместе с деталями к самолетам-истребителям уже в Киеве.

Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона прокомментировал эту информацию следующим образом: "Официальная информация будет, предварительно – да, такая информация есть, немного нужно подождать, ведется работа с экипажем, в том числе. Все хорошо, новости будут".

Напомним, 23 августа ночью Москву атаковали беспилотники. Есть попадание в комплекс "Москва-Сити".

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