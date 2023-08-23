В ГУР показали видео уничтожения российского комплекса С-400 в Крыму (видео)

В Крыму 23 августа у села Оленевка на мысе Тарханкут была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Отмечается, что в результате взрыва полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав.

В ГУР показали видео уничтожения комплекса С-400:

Видео дня

"Учитывая ограниченное количество таких комплексов на вооружении врага, это ― болезненный удар по системе ПВО оккупантов, что будет иметь серьезное влияние на дальнейшие события в оккупированном Крыму", – отметили в ГУР.

Справка Зенитно-ракетная система С-400 "Триумф" является российской зенитно-ракетной системой большой и средней дальности. Она была разработана компанией Алмаз-Антей и принята на вооружение Вооруженных сил Российской Федерации в 2007 году.

С-400 "Триумф" предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, включая самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, баллистические ракеты малой и средней дальности, а также беспилотные летательные аппараты. С-400 может одновременно обстреливаться до 36 целей на расстоянии до 400 километров и на высоте до 30 километров. Система имеет высокую вероятность поражения цели, составляющую более 90%.

Напомним, 23 августа в соцсетях сообщили, что в Крыму раздалось несколько мощных взрывов возле мыса Тарханкут. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в Крыму поражен береговой ракетный противокорабельный комплекс (БРПК) "Бастион", являющийся одним из носителей ракеты "Оникс". Впоследствии было отмечено, что на мысе Тарханкут была взорвана радиолокационная станция 48Я6-К1 "Подлит".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!