Лейтенант ЗС РФ разом з 11 росіянами перейшов на українську сторону: подробиці спецоперації ГУР ''Бариня'' (фото, відео)

ГУР МОУ провело спецоперацію "Бариня". На українську сторону перейшов російський військовий, лейтенант ЗС РФ Данііл Алфьоров.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, передає OBOZREVATEL. Російський льотчик перевів в Україну 11 російських військових.

Алфьоров перебував на Херсонщині у складі 26 полку, 3 мотострілкового батальйону, 5 мотострілкової роти. Він перейшов на українську сторону через небажання брати участь у війні.

З його слів, він остаточно розчарувався в російській армії у Дагестані, куди потрапив по розподілу після військового училища в Москві.

"Моє звільнення не минуло без проблем, тому що на той момент навіть без війни здійснювалася політика утримування офіцерів, тому що був кадровий голод, не кажучи вже про солдатів, прапорщиків та сержантів. Тому моє звільнення було нелегким. Мене 20 разів заарештовувала військова поліція, на мене відкривали кримінальну справу, після чого мені довелося звернутися за допомогою до військових юристів. Лише після цього я без особливих втрат звільнився без армії", – сказав він.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ він намагався виїхати з країни, проте ні міг залишити хвору матір. До військкомату його викликали у 2023 році.

"Мене, м'яко кажучи, змусили підписати контракт із міністерством оборони. Не хотів ні воювати, ні вбивати. Я був проти війни спочатку, тому що розв'язана Путіним війна несправедлива ні в якому руслі. Я вважаю Путіна вбивцею, він позбавив домівок тисячі українців, тому мені нескінченно шкода український народ. Я вважаю, це несправедливо, стільки смертей, горя через те, що у нашого "царя" виникло божевілля. Це не описати словами, наскільки несправедливо", – розповів Алфьоров.

Проте він погодився на пропозицію ГУР про співпрацю. Спочатку він передавав розвідці розвіддані. Зокрема, він розповідав про проблеми ЗС РФ на Херсонщині, пов'язані з боєприпасами, мотивацією військових. Пізніше він погодився переконувати окупантів здаватися в полон до ЗСУ.

"Я спочатку дуже довго розмірковував про це. До того, як мене на ніч прив'язали до дерева, мені вдалося вивести три групи, загалом 11 осіб. Конкретні місця, час, дати я не називатиму, тому що це оперативна робота. Але загалом мені вдалося вивести 11 осіб", – розповів він.

Росіяни почали підозрювати Алфьорова, тому відправили на херсонські острови, звідки було важко повернутися живим та неушкодженим. Тому він вирішив скористатися програмою "Хочу жити".

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"Я не знав, що робити. І перед виходом на острови зв'язався зі своїм куратором із програми "Хочу жити", сказав, що я виходжу в раніше вказане місце. І я виходитиму вже без рації і так далі – просив про те, що мене треба було почекати. З островів я вибирався близько двох діб. Шлях був важкий.Тому що у мене не було супроводу.Але я знав те місце, куди мені потрібно було йти.Я дивом залишився цілим, бо дрони літали...Я не знав , за яким саме маршрутом буде безпечніше. Але в результаті мені вдалося вийти на спецназ, який мене зустрів і далі вже вивів на правобережжі. Після цього я вже проходив процедури, які наказані для здачі в полон", – повідомив російський військовий.

Наразі в РФ залишилася його мати та брат. Вони поки не знають, що той опинився на підконтрольній території України. Крім цього, російський військовий погодився воювати проти РФ на боці України.

"Спецоперація "Бариня" далеко не єдина наша операція, про яку ви почуєте найближчим часом. Подібні операції проводяться і будуть проводитися надалі. ГУР працює", – додав Андрій Юсов.

Нагадаємо, 23 серпня стало відомо, що Україні вдалося захопити гелікоптер Мі-8АМТШ та обладнання, яке він перевозив. Цей гелікоптер "пригнав" в Україну російський пілот, кий погодився на співпрацю з ГУР.

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