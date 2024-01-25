Атаковано військовий полігон окупантів поблизу Іловайська: повідомляється про смерть 24 осіб, серед яких FPV-пілоти

Низка російських ЗМІ та пабліків повідомила про атаку на військовий полігон під окупованим Іловайськом у Донецькій області. "Приліт" нібито стався 24 січня у районі селища Покровка.

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При цьому, за повідомленнями росіян, внаслідок обстрілу начебто є загиблі та поранені російські військові. Їх кількість невідома.

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Один з російських пабліків написав, що унаслідок удару загинули 24 російські військовослужбовці, серед них нібито були й пілоти.

"24 січня близько 15.00 удар припав по території військової частини № 78528, що неподалік села Покровка. За попередніми даними, загинуло 24 військовослужбовці та 4 отримали поранення", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом на полігоні перебували 150 осіб. По полігону вдарили з РСЗВ HIMARS.

"Удар зі (слів бійців) виявився можливим з наступної причини: "Начальник курсів проекту "Судний день" (Судоплат) з позивним Со****н розіслав без будь-якої перевірки через бот незнайомим людям координати, куди приїжджати на підготовку. Прилетіли Хімарси. Є загиблі. Зараз керівництво проекту "Судоплат" намагається зам'яти ситуацію і призначити крайніх із загиблих. І ця ситуація не унікальна", – пише пропагандистський паблік "романов лайт".

Нагадаємо, бійці ССО навели вогонь HIMАRS та знищили РСЗВ "Град", гармати "Гіацинт-Б" і Д-20 росіян.

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