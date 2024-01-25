Атакован военный полигон оккупантов вблизи Иловайска: сообщается о смерти 24 человек, среди которых FPV-пилоты

Ряд российских СМИ и пабликов сообщил об атаке на военный полигон под оккупированным Иловайском в Донецкой области. "Прилет" якобы произошел 24 января в районе поселка Покровка.

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При этом, по сообщениям россиян, в результате обстрела якобы погибли и ранены российские военные. Их количество неизвестно.

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Один из российских пабликов написал, что в результате удара погибли 24 российских военнослужащих, среди них якобы были и пилоты.

"24 января около 15.00 удар пришелся по территории воинской части № 78528, что недалеко от села Покровка. По предварительным данным, погибли 24 военнослужащих и 4 получили ранения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в общей сложности на полигоне находились 150 человек. По полигону ударили из РСЗО HIMARS.

"Удар со (слов бойцов) оказался возможным по следующей причине: "Начальник курсов проекта "Судный день" (Судоплат) с позывным Со****н разослал без всякой проверки через бот незнакомым людям координаты, куда приезжать на подготовку. Прилетели Химарсы. Есть погибшие. Сейчас руководство проекта "Судоплат" пытается замять ситуацию и назначить крайних из погибших. И эта ситуация не уникальная", – пишет пропагандистский паблик "романов лайт".

Напомним, бойцы ССО навели огонь HIMАRS и уничтожили РСЗО "Град", пушки "Гиацинт-Б" и Д-20 россиян.

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