росія завдала авіаудару по житловому будинку у Вугледарі: зруйнований цілий під'їзд (фото)

Окупанти обстріляли житловий будинок у Вугледарі Донецької області. Внаслідок авіаудару обвалився цілий під'їзд багатоповерхівки, під завалами опинилися люди. З-під завалів вдалося дістати жінку. Про це повідомляє 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців на своїй сторінці у Facebook.

"Це Вугледар і наслідки російського авіаудару в житловий будинок. Житловий будинок! Будівлю, де цивільні люди плекали надію — вижити в цій війні. Замість надії — лиш руїни… і втрачені життя мирних людей. Руйнація і смерть — це все на що здатні росіяни", – йдеться у повідомленні.

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Через відсутність ДСНС у місті, розвали розбирали військові та місцеві жителі, без спеціальної техніки та обладнання.

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Нагадаємо, у ніч на 18 квітня російські бойовики завдали ракетного удару по Слов'янську (Донецька область), також було застосовано дрони-камікадзе "Shahed". Атаковано було й Миколаївську область.

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