Ворог вночі атакував Слов'янськ та Миколаївщину ракетами С-300 та 'Шахедами': фото

У ніч на 18 квітня російські бойовики завдали ракетного удару по Слов'янську (Донецька область), також було застосовано дрони-камікадзе "Shahed". Атаковано було й Миколаївську область.

Як повідомив у Фейсбуці начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях, упродовж двох годин Слов'янськ було атаковано ракетами С-300 та дронами камікадзе. Зафіксовано два влучання.

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"Нічний обстріл міста упродовж двох годин. Ракети С-300 та дрони-камікадзе "шахеди". Два влучання: на вул. Вчительській та на бул. Пушкіна. Постраждали 5 багатоповерхівок, 7 приватних будинків, охоронне підприємство, медичний заклад, розважальний центр, бізнес-центр, автівки. На щастя обійшлося без жертв", – повідомив він.

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Очільник Миколаївської області Віталій Кім повідомив у Телеграм-каналі, що вночі 18 квітня близько 02:30 в Снігурівській громаді ворог атакував ударними безпілотниками об'єкт промислової інфраструктури.

"Попередньо без жертв та постраждалих. Більш детальна інформація уточнюється", – додав він.

Начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта у Телеграм-каналі написав, що 7 ворожих БПЛА влучили у 2 об'єкти промислової інфраструктури на території громади.

"Жертв та постраждалих немає", – додав він.

Нагадаємо, у ніч на 9 квітня російські бойовики атакували Запоріжжя ракетами. Унаслідок влучання у приватний будинок загинула 11-річна дівчинка та її 50-річний батько.

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