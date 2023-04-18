Враг ночью атаковал Славянск и Николаевщину ракетами С-300 и 'Шахедами': фото

В ночь на 18 апреля российские боевики нанесли ракетный удар по Славянску (Донецкая область), также были применены дроны-камикадзе "Shahed". Атакована была и Николаевская область.

Как сообщил в Фейсбуке начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях, в течение двух часов Славянск был атакован ракетами С-300 и камикадзе. Зафиксировано два попадания.

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"Ночной обстрел города в течение двух часов. Ракеты С-300 и дроны-камикадзе "шахеды". Два попадания: на ул. Учительской и на бул. Пушкина. Пострадали 5 многоэтажек, 7 частных домов, охранное предприятие, медицинское учреждение, развлекательный центр, бизнес-центр, автомобили. К счастью, обошлось без жертв", – сообщил он.

Видео дня

Глава Николаевской области Виталий Ким сообщил в Телеграм-канале, что ночью 18 апреля около 02:30 в Снегиревской общине враг атаковал ударными беспилотниками объект промышленной инфраструктуры.

"Предварительно без жертв и пострадавших. Более подробная информация уточняется", – добавил он.

Начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта в Телеграм-канале написал, что 7 вражеских БПЛА попали в 2 объекта промышленной инфраструктуры на территории общины.

"Жертв и пострадавших нет", – добавил он.

Напомним, в ночь на 9 апреля российские боевики атаковали Запорожье ракетами. В результате попадания в частный дом погибла 11-летняя девочка и ее 50-летний отец.

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