'Куда может достать, там и атакует': в ВСУ прокомментировали российскую тактику обстрелов

Российские захватчики изменили тактику ракетных обстрелов по сравнению с зимой 2022-23 годов. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, оккупанты сейчас наносят удары по территориям, к которым они могут достать.

Прежде россияне обстреливают южные, восточные и северные области. Об этом Игнат сказал во время телемарафона.

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"Все привыкли к осени-зиме слышать о массированных обстрелах всей Украины, когда враг фактически применил весь свой стратегический арсенал крылатых ракет и выпустил их по объектам нашей критической инфраструктуры. Сейчас это изменилось. С весны враг прежде всего атакует южные, восточные и северные области. Куда может достать тем оружием, там и атакует", – отметил он.

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Спикер ПС ВСУ указал, что несколько месяцев назад у россии было на хранении 7000 ракет для С-300. Впрочем, по данным разведки, из этого количества уже использован немалый объем.

"Нужно понимать, в каком состоянии эти ракеты, если они готовы к применению. Как они хранились, или не отсырели. Поэтому нельзя точно сказать, сколько у них есть боеспособных, так как уже неоднократно видели при применении С-300, их находили на территории россии. Они не долетали", – сказал Игнат.

На днях бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожили враждебный расчет ПТКР "Корнет".

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