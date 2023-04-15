Воины 110 ОМБр показали, как на вражескую зенитную установку 'сошел благодатный огонь' (видео)

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко на одном из направлений фронта из беспилотника заметили, где враг спрятал свою зенитную установку. Благодаря двум сбросам из дрона вражеская техника была уничтожена.

Кадрамы ликвидации поделились на Facebook-странице бригады. Можно увидеть, как дон завис над зенитной установкой россиян и сбросил на нее боеприпас. Он сдетонировал, но установка "выжила". Итак, оператор дрона сделал еще один сброс, который уже окончательно привел к "схождению благодатного огня" и вражеской технике.

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"Враг пытался спрятать зенитную установку, но у воинов 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко есть дроны для разведки и поражения. Ярко пылает!", – прокомментировали наши защитники эти кадры.

На днях бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожили враждебный расчет ПТКР "Корнет".

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