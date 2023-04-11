Бойцы 30-й бригады уничтожили 'Корнет' россиян из ПТРК 'Стугна' (видео)

Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожили враждебный расчет ПТУР "Корнет". Для этого украинские военные применили ПТРК "Стугна".

Ликвидация вражеского расчета противотанковой управляемой ракеты произошла на одном из участков фронта. Об этом сообщил народный депутат Украины Юрий Мысягин в своем Telegram-канале.

"Русский расчет ПТУР "Корнет" был уничтожен воинами 30-й бригады ВСУ, которые четко отработали с ПТУР "Стугна-П"", – говорится в сообщении.

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Видео дня

На видео можно увидеть, как украинские военные обнаружили местонахождение ПТУР оккупантов. На последующих кадрах они наносят удар по противотанковому ракетному комплексу "Стугна". Снаряд попадает точно в цель.

Точное время и место уничтожения ПТУР "Корнет" не сообщается по соображениям безопасности.

Ранее бойцы ДШВ показали видео уничтожение российского штурмовика Су-25 "Грач".

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