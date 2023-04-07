Уничтожение вражеского Су-25 в районе Марьинки попало на видео

В Донецкой области 7 апреля украинским защитникам удалось приземлить российский штурмовик Су-25 "Грач". Это произошло возле Марьинки.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. "Хорошая новость. В районе Марьинки, в Донецкой области, уничтожен Су-25 противника", – говорится в сообщении.

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Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Фейсбуке сообщило, что причастными к приземлению вражеского штурмовика, стоимость которого примерно 11 млн долларов, были причастны наши воины-десантники.

Видео дня

"Сегодня 7 апреля в Донецкой области, подразделением противовоздушной обороны одной из воинских частей Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сбит очередной российский штурмовик Су-25 "Грач", – добавили в Командовании.

Также появилось видео, как подбитый самолет падает и взрывается при ударе о землю.

С другого ракурса:

Справка

Су-25 – разработанный в СССР штурмовик. Активно используется как в Украине, так и в России.

Штурмовик имеет бронированную кабину, которая защищает от обломков и шаров калибра до 12,7 мм, а по некоторым наиболее угрожающим направлениям до 30 мм снарядов.

Все жизненно важные системы продублированы, а также размещены таким образом, чтобы усложнить их поражение противнику. Двигатели разнесены по обе стороны фюзеляжа для исключения их выведения из строя одной ракетой от ПЗРК.

Также самолет оснащен системой отстрелов тепловых ловушек для противодействия ракетам с тепловой головкой самонаведения.

Вооружение Су-25 состоит из неуправляемых реактивных снарядов и бомб, существует возможность использования управляемых ракет "воздух-земля" Х-25МЛ и Х-29Л с полуактивной лазерной наводкой.

Су-25 также может использовать ракеты "воздух-воздух" ближнего действия Р-60.

Пушечное вооружение – 30-мм быстрострельная пушка с боезапасом 250 снарядов, есть возможность подвески дополнительных контейнеров с пушечным вооружением.

Ранее в сети поделились кадрами из кабины "Су-25" во время полета.

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