Знищення ворожого Су-25 в районі Мар'їнки потрапило на відео

На Донеччині 7 квітня українським захисникам вдалося приземлити російський штурмовик Су-25 "Грач". Це сталося біля Мар'їнки.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. "Гарна новина. В районі Мар'їнки, на Донеччині, знищено Су-25 противника", – йдеться у повідомленні.

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Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України у Фейсбуці повідомило що причетними до приземлення ворожого штурмовика, вартість якого приблизно 11 млн доларів, були причетні наші воїни-десантники.

Відео дня

"Сьогодні 7 квітня на Донеччині, підрозділом протиповітряної оборони однієї із військових частин Десантно-штурмових військ Збройних Сил України збито черговий російський штурмовик Су-25 "Грач", – додали у Командуванні.

Також з'явилося відео, як підбитий літак падає та вибухає при ударі об землю.

З другого ракусру:

Довідка

Су-25 – розроблений у СРСР штурмовик. Активно використовується як в Україні, так і на росії.

Штурмовик має броньовану кабіну, яка захищає від уламків та куль калібру до 12,7 мм, а за деякими, найбільш загрозливими напрямками, до 30 мм снарядів.

Всі життєво важливі системи продубльовані, а також розміщені таким чином, щоб ускладнити їх поразку противнику. Двигуни рознесені з обох боків фюзеляжу для виключення їх виведення з ладу однією ракетою від ПЗРК.

Також літак оснащений системою відстрілів теплових пасток для протидії ракетам із тепловою головкою самонаведення.

Озброєння Су-25 складається з некерованих реактивних снарядів та бомб, існує можливість використання керованих ракет "повітря-земля" Х-25МЛ та Х-29Л з напівактивним лазерним наведенням.

Су-25 також може використовувати ракети "повітря-повітря" ближньої дії Р-60.

Гарматне озброєння – 30-мм швидкострільна гармата з боєзапасом 250 снарядів, є можливість підвіски додаткових контейнерів з гарматним озброєнням.

Раніше у мережі поділилися кадрами з кабіни "Су-25" під час польоту.

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