'Пламенный привет 105-мм калибром': Волки да Винчи показали видео ликвидации вагнеровцев на Бахмутском направлении

Бойцы Первой отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правого сектора" показали видео ликвидации врага на Бахмутском направлении. "Волки да Винчи" уничтожили группу вагнеровцев.

Видео работы по врагу наши защитники опубликовали в соцсетях. На нем можно увидеть, как аэроразведчики зафиксировали перемещение врага среди посадок и окопов. Также боевики русской армии слонялись вблизи разбомбленных заброшенных домов.

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Видео дня

Операторы дронов передали координаты бойцам роты и скорректировали огонь артиллеристов по врагу.

"На Бахмутском направлении наша артиллерия доставила пламенный привет 105-мм калибром и СПГ-9 по ПВК Вагнера", – прокомментировали эти кадры наши защитники.

Справка: СПГ-9 – советский станковый противотанковый гранатомет. Его называют "сапог". Для гранатометов СПГ-9 используют, в частности осколочные противопехотные гранаты.

Выстрел ПГ-9В состоит из кумулятивной гранаты и стартового порохового заряда. Граната ПГ-9 имеет калиберную боевую часть с пьезоэлектрическим взрывателем, реактивный двигатель с шести-лопастным стабилизатором и двумя трассерами.

Напомним, ранее украинские военные под Бахмутом провели ряд успешных контратак и "накрошили" врагов. Ликвидацией противника занимались бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады.

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