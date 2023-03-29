Украинские военные 'накрошили врагов' на Бахмутском направлении (видео)

Украинские военные под Бахмутом провели ряд успешных контратак и "накрошили" врагов. Ликвидацией противника занимались бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады.

Но успехи украинских защитников не даются просто. Об этом рассказал бывший командир полка "Азов" Максим Жорин.

Экскомандир опубликовал видео огневого поражения позиций противника силами.

"Несколько дней подряд на Бахмутском направлении нашим силам удавалось проводить успешные контратаки и накрошить врагов на их позициях", – говорится в сообщении.

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Видео дня

По словам Жорина, наемники из заключенных, которые находятся в рядах ППК "Вагнер", действительно не разбираются в сложных операциях, однако ими руководят опытные специалисты. Несмотря на проблемы у оккупантов, проводить успешные операции очень нелегко.

"Проблем в координации хватает, "френдли файера" тоже. Но это вовсе не означает, что операции по уничтожению врага проводить так легко", – подчеркнул он.

На видео можно увидеть перемещение вражеских групп. Уже на следующих кадрах показана ликвидация оккупантов.

Напомним, ранее бойцы из бригады Даниила Апостола показали, как им удалось уничтожить значительное количество военной техники россиян, в том числе "Шилку" и "Зоопарк".

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