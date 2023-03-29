Украинские защитники уничтожили оккупантов с техникой на Купянском направлении (видео)

Украинские пограничники совместно с артиллеристами уничтожили российские позиции в Купянском направлении. Защитникам Украины также удалось ликвидировать военную технику оккупантов.

Огонь вели артиллеристы 92-й отдельной механизированной бригады. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Telegram.

Отмечается, что в течение недели на Купянском направлении аэроразведчики ГНСУ обнаружили, а артиллеристы 92-й бригады ВСУ успешно уничтожили:

восемь местоположений русских войск;

два вражеских грузовика Урал;

систему залпового огня БМ-21 "Град";

минометный расчет;

расчет БПЛА противника

Видео дня

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"На три вещи можно смотреть вечно: на огонь, на воду и на то, как горит техника российских оккупантов вместе с ними самими", – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как аэроразведчики фиксируют передвижение врагов и военной техники. Уже на следующих кадрах показано попадание снарядов по месту сосредоточения оккупантов.

Напомним, ранее бойцы из бригады Даниила Апостола показали, как им удалось уничтожить значительное количество военной техники россиян, в том числе "Шилку" и "Зоопарк".

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