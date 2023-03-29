Українські захисники знищили окупантів з технікою на Куп'янському напрямку (відео)

Українські прикордонники спільно з артилеристами знищили російські позиції на Куп'янському напрямку. Захисникам України також вдалося ліквідувати військову техніку окупантів.

Вогонь вели артилеристи 92-ї окремої механізованої бригади. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби у Telegram.

Зазначається, що впродовж тижня на Куп’янському напрямку аеророзвідники ДПСУ виявили, а артилеристи 92-ї бригади ЗСУ успішно знищили:

вісім місць розташування російських військ;

дві ворожі вантажівки Урал;

систему залпового вогню БМ-21 "Град";

мінометний розрахунок;

розрахунок БПЛА противника.

Відео дня

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"На три речі можна дивитися вічно: на вогонь, на воду і на те, як горить техніка російських окупантів разом із ними самими", – йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, як аеророзвідники фіксують пересування ворогів та військової техніки. Вже на наступних кадрах показане влучання снарядів по місцю зосередження окупантів.

Нагадаємо, раніше бійці з бригади Данила Апостола показали, як їм вдалося знищити значну кількість воєнної техніки росіян, зокрема "Шилку" та "Зоопарк".

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