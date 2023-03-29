Українські військові 'накришили ворогів' на Бахмутському напрямку (відео)

Українські військові під Бахмутом провели низку успішних контратак і "накришили" ворогів. Ліквідацією противника займалися бійці 3-ї окремої штурмової бригади.

Але успіхи українських захисників не даються просто. Про це розповів колишній командир полку "Азов" Максим Жорін.

Екскомандир опублікував відео вогневого ураження позицій противника силами.

"Декілька днів поспіль на Бахмутському напрямку нашим силам вдавалося проводити успішні контратаки і накришити ворогів на їх позиціях", – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

За словами Жоріна, найманці з-поміж ув'язнених, які перебувають у лавах ПВК "Вагнер", дійсно не знаються на складних операціях, проте ними керують досвідчені фахівці. Попри проблеми в окупантів, проводити успішні операції дуже нелегко.

"Проблем у координації вистачає, "френдлі фаєру" теж. Але це зовсім не означає, що операції зі знищення ворога проводити так легко", – наголосив він.

На відео можна побачити переміщення ворожих груп. Вже на наступних кадрах показана ліквідація окупантів.

Нагадаємо, раніше бійці з бригади Данила Апостола показали, як їм вдалося знищити значну кількість воєнної техніки росіян, зокрема "Шилку" та "Зоопарк".

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