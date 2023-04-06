'Вылез на крышу и начал забрасывать врага гранатами': пограничники отбили штурм в Бахмуте (видео)

Украинские пограничники оказались в окружении "вагнеровцев" в Бахмуте. Защитникам Украины удалось держать оборону и выйти из боя.

Кроме этого, пограничники уничтожили группу врагов. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"Заступили на позицию мы 1 апреля. Заступали мы вчетвером. День проходил, в принципе, как всегда. Постоянные минометные обстрелы", – рассказал пограничник "Архитектор".

Отмечается, что в Бахмуте плотная застройка и расстояние между домами. Это позволило "вагнеровцам" ночью занять соседние дома и оцепить пограничников.

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"А утром начался бой. Он был очень тяжел. И я принял решение вылезти на крышу, чтобы бросить несколько гранат в их сторону", – указал он.

Один из оккупантов сумел залезть в дом, но его ликвидировали. "Вагнеровец" успел бросить несколько гранат, из-за чего здание загорелось.

"Ночью оккупанты заняли соседние дома. Уже утром начался бой. Чтобы отбить атаку, "Архитектор" вылез на крышу и начал забрасывать врага гранатами. Бойцам удалось выйти из окруженного здания, еще и уничтожить оккупантов", – добавили в Госпогранслужбе.

Напомним, ранее украинские военные под Бахмутом провели ряд успешных контратак и "накрошили" врагов. Ликвидацией противника занимались бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады.

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