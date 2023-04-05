'Убежать не удалось': бойцы 59-й бригады ликвидировали два танка, которые прорывались к позициям ВСУ (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать врага на разных участках фронта. В частности, военные 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили два вражеских танка.

Оккупанты еще раз пытались прорваться к позициям ВСУ. Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.

"В очередной раз российские танки пытались прорваться к позициям ВСУ. Но наши воины всегда готовы, поэтому встретили незваных гостей горячо", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что первый танк был подбит сразу. В свою очередь экипаж второго пытался скрыться.

Видео дня

На видео можно увидеть уничтожение одной единицы военной техники россиян. Второй танк оккупантов при виде этого начинает ехать в сторону, пытаясь спастись.

Впрочем, уже на следующих кадрах показана ликвидация вражеской военной машины.

Точное время и место уничтожения вражеских танков не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее украинские военные под Бахмутом провели ряд успешных контратак и "накрошили" врагов. Ликвидацией противника занимались бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады.

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