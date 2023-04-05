Снайперы ССО устроили 'ночную охоту' на врага вблизи Бахмута (видео)

Украинские защитники из состава Сил специальных операций ВСУ уничтожают врага на восточном направлении днем и ночью. Когда наступает тьма, за работу берутся снайперы.

Как сообщило Командование Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины в Фейсбуке, на днях на Бахмутском направлении снайперам ССО удалось "уложить" более десятка вражеских интервентов.

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Отработка снайперов по врагу попала на видео. "Ночью работа кипит", – прокомментировал свою работу один из бойцов ССО.

Видео дня

Комментируя эти кадры, в командовании отметили: "Более 10 уничтоженных оккупантов – результат работы снайперских пар ССО в районе Бахмута в течение нескольких последних дней. В ночное время суток враг пытается продвигаться и штурмовать позиции Сил обороны на указанном направлении. Наши воины постоянно ведут наблюдение, обнаруживают и уничтожают живую силу противника с разных дистанций и разным калибром".

Напомним, ранее украинские военные под Бахмутом провели ряд успешных контратак и "накрошили" врагов. Ликвидацией противника занимались бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады.

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