Снайпери ССО влаштували 'нічне полювання' на ворога поблизу Бахмута (відео)

Українські захисники зі складу Сил спеціальних операцій ЗСУ нищать ворога на східному напрямку вдень та вночі. Коли настає темрява, за роботу беруться снайпери.

Як повідомило Командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у Фейсбуці, днями на Бахмутському напрямку снайперам ССО вдалося "вкласти" понад десяток ворожих інтервентів.

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Відпрацювання снайперів по ворогу потрапило на відео. "Вночі робота кипить", – прокоментував свою роботу один з бійців ССО.

Відео дня

Коментуючи ці кадри, у командуванні зазначили: "Понад 10 знищених окупантів – результат роботи снайперських пар ССО в районі Бахмута протягом декількох останніх днів. В нічну пору доби, ворог намагається просуватися та штурмувати позиції Сил оборони на зазначеному напрямку. Наші воїни постійно ведуть спостереження, виявляють та знищують живу силу противника з різних дистанцій та різним калібром".

Нагадаємо, раніше українські військові під Бахмутом провели низку успішних контратак і "накришили" ворогів. Ліквідацією противника займалися бійці 3-ї окремої штурмової бригади.

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