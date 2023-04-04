Єгерська бригадна артилерія ефектно рознесла ворожі укріплення на Донеччині (відео)

Десантники 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ розгромили польовий табір окупантів. Це сталося на Донецькому напрямку фронту.

Як повідомили у Командуванні Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, ворог отаборився в одному з районів Донецької області з надією атакувати позиції 71 бригади ДШВ. Однак аеророзвідка розкрила плани ворога та "розвіяла" наміри окупантів.

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"Наші БПЛА швидко виявили наміри ворога, і коли він перекинув туди додаткові сили для наступу, бригадна артилерія рознесла їхні укріплення ущент. Кілька окупантів стали добривом для місцевої флори та фауни, арсенали путінської зброї суттєво підвищили температуру навколишнього середовища, наближаючи весняне тепло", – прокоментували кадри знищення ворожих позиції у Командуванні ДШВ ЗСУ.

Нагадаємо, раніше українські військові під Бахмутом провели низку успішних контратак і "накришили" ворогів. Ліквідацією противника займалися бійці 3-ї окремої штурмової бригади.

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