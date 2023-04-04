Спецпризначенці СБУ дроном-камікадзе ліквідували ворожий комплекс спостереження 'Муром-М' (відео)

Українські захисники за допомогою дрона-камікадзе знищили російський автономний мобільний комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-М". Під час успішної атаки вибухом було відмінусовано й живу силу ворога.

Відео атаки дрона на комплекс "Муром-М" з'явилося у соцмережах. Його опублікували у Телеграм-спільноті "Ескадрон".

Зазначається, що по ворожій станції спостереження відпрацювали бійці спецпідрозділу Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України.

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"Ще одне точне застосування коника з крафтнеймом UJEE спецпідрозділом ЦСО "А" СБ України. Результат – знищений комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-М". Відповідно до перехоплення, троє окупантів, які його обслуговували, отримали поранення. А дехто, схрещуємо пальчики, можливо, - і помер", – прокоментували ці кадри у спільноті.

Комплекс Муром-М, характеристика:

Автономна система далекого відеотепловізійного спостереження, що швидко розгортається, для забезпечення безпеки та збору даних на будь-якій місцевості.

Інтелектуальне відеоспостереження великих відкритих просторів у режимі реального часу

Автономне електроживлення комплексу;

Виявлення цілей вдень і вночі на відстані 10 км/4,2 км;

Організація каналу зв'язку з віддаленим постом моніторингу;

Цей комплекс призначений для цілодобового дистанційного відеотепловізійного спостереження, контролю та охорони відкритих ділянок місцевості, підступів, периметрів та шляхів пересування до об'єктів.

Він виконує функції визначення (уточнення) місця порушення ділянки місця, що охороняється, з подачею команди (сигналу) "Тривога" та відображенням інформації в реальному масштабі часу на моніторі станційної частини та архівуванням подій. "Муром" дозволяє сканувати контрольований простір у ручному режимі та в режимі відеолокації.

Відмінними рисами комплексу є можливість його швидкого розгортання та тривала робота в автономному режимі. Мобільність комплексу забезпечується швидкозбірною/розбірною конструкцією складових частин виробу. Комплекс може бути розгорнутий на ділянці, що охороняється, за 2 години розрахунком з 3 осіб. Для пакування та транспортування складових частин комплексу використовуються спеціальні кейси.

Основні характеристики:

Дальність виявлення відеокамерою дальнього огляду - 10 тисяч метрів.

Дальність виявлення тепловізором - 4000 м (людина), 7900 м (авто).

Режим автоматичного сканування заданих контрольних точок з виявленням цілей до 30 точок.

Сектор огляду відеокамери - 360 градусів по горизонталі та 45 по вертикалі.

Нагадаємо, раніше українські військові під Бахмутом провели низку успішних контратак і "накришили" ворогів. Ліквідацією противника займалися бійці 3-ї окремої штурмової бригади.

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